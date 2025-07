"Non ce la facciamo più", poche parole di una madre, due figli di 15 e otto anni, che ha deciso di trasferirsi dalla città al mare per una vacanza ed anche per dare un po’ di serenità ai suoi bambini. La donna, 40 anni, alloggia dal primo maggio al lido di Spina, c’è la spiaggia, gli ombrelloni e il sole. Ha presentato tramite un legale un esposto a Comune e Arpae contro il Barracuda. "Quando ci sono gli eventi – la sua denuncia – i muri tremano, non si riesce a dormire". Tra l’altro uno dei componenti della famiglia ha gravi problemi di salute. "Mi hanno concesso la 104 proprio per poterlo seguire di più, per assisterlo", spiega. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "La musica fa tremare le case": "No, siamo perfettamente in regola"