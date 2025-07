La musica e la danza | un linguaggio universale che unisce i popoli al Festival Europeo di Musica e Danza Popolare

Arezzo, 27 luglio 2025 – La musica e la danza: un linguaggio universale che unisce i popoli Musica e danza sono linguaggi universali, capaci di superare ogni confine e di unire culture diverse nei momenti piĂą significativi della vita. Lo sa bene la Compagnia "Il Cilindro" che, da anni, ha scommesso sulla forza di queste arti, portando in numerose piazze della Valdichiana — da Cortona a Camucia, da Terontola a Foiano, passando per Arezzo, Civitella in Valdichiana, Castiglion Fiorentino e Abbadia di Montepulciano — gruppi folkloristici provenienti da tutta Europa e oltre. Grazie a loro, le calde sere d'estate si sono tinte dei colori vivaci dei costumi tradizionali, dei suoni caratteristici e dei ritmi antichi di tante culture, regalando al pubblico momenti autentici di condivisione, amicizia e armonia tra i popoli.

