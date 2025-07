La Milano degli scandali giudiziari e la Milano raccontata dal cinema

Milano, agli onori della cronaca nazionale, prima con il Pio Albergo Trivulzio (fine della Prima Repubblica) e ora con lo scandalo urbanistico (fine della buona amministrazione Pd?), è una città solo parzialmente disponibile alla trasfigurazione cinematografica. L’ hinterland e le periferie dominano infatti la scena, attraverso la rappresentazione dei lavoratori pendolari affannati e la piccola criminalità imbestialita, che fanno da coro sradicato alla City degli affari e della finanza. Renzo e Luciana di Monicelli, promessi sposi proletari negli anni del Boom. Uno dei più bei film su Milano è allora un episodio, diretto da Mario Monicelli nel film collettivo Boccaccio 70, 1962, firmato anche da De Sica, Visconti, Fellini. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - La Milano degli scandali giudiziari e la Milano raccontata dal cinema

In questa notizia si parla di: milano - scandali - giudiziari - raccontata

Urbanistica, scandali targati Pd non solo a Milano. A Torino esplode l’inchiesta sul “sistema” del deputato Laus - E’ davvero un momentaccio per il Pd di Elly Schlein. Nel pieno della bufera su “mattonopoli” a Milano, esplode anche una maxi inchiesta a Torino sulla cooperativa Rear riconducibile al deputato Mauro Laus e alla sua famiglia, una società cooperativa fornitrice di servizi per enti pubblici e privati.

Da Milano a Bari fino a Pesaro: Schlein costretta a sostenere i big travolti dagli scandali - Ciò che condanno negli altri, giustifico in me stesso. La massima che sta, de facto, identificando il Partito Democratico targato Elly Schlein agli occhi della pubblica opinione non sarebbe dovuta essere questa.

Ti arrivano lì con la bava alla bocca: “Ma di Milano non parli, eh? Eh?”, convinti pure di dire qualcosa di intelligente, di coglierti in fallo. Quasi non gli sembra vero di poter parlare di uno scandalo che non riguardi la destra, di un governatore condannato, di un Vai su Facebook

Ornella Vanoni: “Ho venduto casa, ero rimasta con 30 euro sul conto”; Cripto-scandali e criptovalute sparite: perché gli studi legali si rivolgono a 36Brains; Chi è Piero Amara, dal «Sistema Siracusa» all'arresto nell'indagine sull'Ilva.

Rileggere il romanzo che immaginava gli scandali urbanistici a Milano 15 anni fa - La cospirazione delle colombe, di Vincenzo Latronico, immaginava gentrificazioni e scandali immobiliari milanesi nel 2011. Come scrive rivistastudio.com

L'inchiesta di Milano, punto per punto: chi è indagato, per che cosa, e che cosa succede ora - L'inchiesta sull'urbanistica che sta scuotendo Milano è un caso nazionale: dalle richieste di arresto per un assessore e un costruttore all'iscrizione del sindaco Sala tra gli indagati, ecco tutto que ... Riporta msn.com