La meritocrazia spazzata via dalla follia woke.

Negli Stati Uniti c'è un'industria che più di tutte incarna l'idea di fatica, rischio e competenza tecnica: quella del petrolio e del gas. Nessuno la assocerebbe, d'istinto, alle ideologie progressiste su razza e genere. Eppure è proprio in questo settore che si è consumata una delle più radicali applicazioni dei principi Dei (Diversity, Equity, Inclusion), l'ultima moda delle grandi corporation americane. La protagonista è la Marathon Petroleum Corporation, uno dei colossi americani della raffinazione. Nel 2021, l'allora ad Mike Hennigan scrive ai dipendenti per annunciare che una parte dei premi non sarebbe più stata legata soltanto a performance economiche o indicatori di sicurezza, ma anche al raggiungimento di obiettivi di "diversità".

