La maxi discarica vicino al campo rom abusivo a due passi da Roma

Una maxi discarica abusiva nella zona dell'Albuccione, vicino al campo rom illegale. A scoprirla cono stati i carabinieri della tenenza di Guidonia, in collaborazione con i quelli del nucleo forestali di Guidonia.I militari hanno posto sotto sequestro due intere aree, di circa 90 metri quadri. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: maxi - discarica - vicino - campo

Maxi operazione al campo nomadi di via Ciliegiole: scoperta discarica abusiva di rifiuti pericolosi - Pistoia, 23 maggio 2025 – È scattata alle prime luci dell’alba del 23 maggio una vasta operazione di polizia giudiziaria al campo nomadi di via Ciliegiole, noto come “ ex campo volo ”, dove è stata scoperta una discarica abusiva con rifiuti urbani e speciali, molti dei quali pericolosi.

Pistoia, sequestrata una maxi-discarica abusiva: “Roghi di rifiuti altamente nocivi, situazione fuori controllo” - Oltre quaranta operatori delle forze dell’ordine hanno fatto irruzione all’alba di venerdì nell’area dell’ex campo volo di Pistoia, a ridosso del campo nomadi cittadino, per eseguire un ordine di perquisizione e sequestro nei confronti di cinque indagati per reati ambientali gravissimi.

Sì alla maxi-discarica tra Canosa e Minervino, ma nell’area ci sono già altri tre siti di rifiuti. E la Procura certifica: “Inquinamento diffuso” - Nella discarica di “rifiuti non pericolosi” del comune di Minervino Murge, la Società Dupont Energetica spa potrà procedere alla “sopraelevazione dei lotti di smaltimento e miglioramento della riqualificazione ambientale del sito”.

La maxi discarica vicino al campo rom abusivo a due passi da Roma https://ift.tt/Ix1RYCh Vai su X

Incendio a Serra Ferlicchio: Distrutta la Maxi Discarica Abusiva, Interventi e Indagini in Corso AGRIGENTO – Un vasto incendio è scoppiato ieri... Vai su Facebook

La maxi discarica vicino al campo rom abusivo a due passi da Roma; Campo di volo, quattro persone arrestate per la maxi discarica; Maxi discarica abusiva al campo nomadi, arrestate quattro persone.

Olbia, maxi discarica a Sa Corroncedda: 1,5 milioni per la bonifica - Per la bonifica totale di Sa Corroncedda, l’enorme discarica creata nel vecchio campo nomadi alle porte della città, oggi chiuso, era stato stimato un in ... Lo riporta msn.com

Pistoia, maxi blitz al campo nomadi: scoperta discarica di rifiuti ... - Pistoia, 23 maggio 2025 – È scattata alle prime luci dell’alba del 23 maggio una vasta operazione di polizia giudiziaria al campo nomadi di via Ciliegiole, noto come “ex campo volo”, dove ... Da lanazione.it