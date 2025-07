La maturità accelerata dello studente prodigio | Una sfida con me stesso

Una maturità conclusa a pieni voti e con un anno di anticipo quella di Paride Bosco, ormai ex studente del Mattei di San Lazzaro. Paride ha frequentato la prima parte dell’anno nella classe quarta, nella quale era iscritto sin dall’inizio del percorso liceale. Successivamente è stato inserito nella quinta, per completare il suo percorso e affrontare l’esame di Stato. Fin da subito Paride, come raccontano alcuni compagni di classe, "si è rivelato un punto di riferimento per l’intera classe, sia a livello umano che scolastico. Quando c’era un dubbio in qualunque materia, soprattutto prima delle verifiche, tutti sapevano a chi rivolgersi per avere la spiegazione più chiara e corretta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

