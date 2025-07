La liberazione delle tartarughe l’evento più seguito dell’estate

Anche quest’anno la liberazione delle tartarughe è uno degli eventi più apprezzati della Riviera del Conero. Gli affascinanti rettili vengono recuperati in mare in condizioni difficili e riportati alla vita dagli esperti, prima di tornare nel loro habitat naturale, tra gli applausi di grandi e bambini in occasione dei ’Tarta da’" organizzati a cadenza. Domani pomeriggio è in programma un altro attesissimo appuntamento, al porticciolo turistico di Numana, alle 16, per arrivare alla spiaggia delle Due Sorelle a Sirolo dopo circa mezz’ora, con il mezzo dei traghettatori del Conero. Ad attendere tutti i partecipanti ci saranno i biologi della Fondazione Cetacea, che faranno conoscere ai ragazzi il mondo delle tartarughe marine e la storia di quella che sarà rilasciata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La liberazione delle tartarughe l’evento più seguito dell’estate

La tartaruga Elly è tornata a casa! Giovedì 24 luglio 2025, alle ore 5.30, sulla spiaggia libera del Marano abbiamo assistito a un momento emozionante: la liberazione in mare di una tartaruga Caretta caretta. Ospite del Centro di Recupero della Fondazion Vai su Facebook

