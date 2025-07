La lezione di Chiara | Il dolore per la malattia l’ho trasformato in arte

Macerata, 27 luglio 2025 – “La malattia non definisce chi siamo. Sì, ci mette alla prova, ci cambia, ci ferisce. Ma ci rende anche più consapevoli, più umani. L’arte mi ha dato una voce. La malattia mi ha dato profondità . L’amore, invece, mi ha dato la possibilità di resistere”. È la storia della 26enne di Tolentino Chiara Bartolozzi. Sta svolgendo la specialistica in Linguaggi e arte del fumetto all’Accademia di Belle Arti (Abamc) di Macerata; spera di diventare insegnante di storia dell’arte e pubblicare qualcosa di suo. All’età di 14 anni ha scoperto di avere l’EHE, l’emangioendotelioma epitelioide, un tumore vascolare maligno ultrararo che ha origine dalle cellule che rivestono l’interno dei vasi sanguigni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La lezione di Chiara: “Il dolore per la malattia l’ho trasformato in arte”

