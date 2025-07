La lettera di Mattarella all’artigiano Impegno per le botteghe artistiche

Il postino bussa alla porta di un laboratorio artistico del Valdarno e consegna una lettera. Come mittente: "Il Presidente della Repubblica". Con emozione Jacopo Fintoni, artigiano di Figline, ha letto le parole scritte a mano per lui da Sergio Mattarella in risposta a un dono partito dal suo laboratorio e arrivato sul tavolo del Quirinale: una penna tornita a mano in radica d’olivo. L’ha realizzata Fintoni stesso e l’ha voluta inviare in dono al presidente della Repubblica. Un gesto semplice, ma carico di significato, che Mattarella ha apprezzato: ha voluto cosĂŹ omaggiarlo non solo con un prodotto della sua maestria artigianale, ma con un messaggio forte e chiaro a difesa dell’artigianato artistico italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it Š Lanazione.it - La lettera di Mattarella all’artigiano. Impegno per le botteghe artistiche

In questa notizia si parla di: mattarella - lettera - artigiano - impegno

