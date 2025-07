La K Sport alla ricerca di un attaccante over

Sempre attivo il mercato dei dilettanti. La K Sport Montecchio Gallo è alla ricerca di un attaccante over. Per quest’ultimo ruolo, tra altri giocatori, c’è anche il nome di Antonio Broso, in uscita dal Fossombrone. Broso è un classe 1991 prima di militare a Fossombrone ha giocato nella Vigor Senigallia e in precedenza all’Alma Juventus Fano. Dall’Urbania si è trasferito invece al Pietracuta (Eccellenza romagnola) l’attaccante Joel Nunez classe 1993. A Urbino sono stati confermati e quindi faranno parte integrante della rosa della prima squadra tre giovani: Francesco Santi, Davide Sergiacomo e Alessandro Mari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La K Sport alla ricerca di un attaccante over

Osimhen Juve (Sport Mediaset): l’attaccante nigeriano è conteso dai bianconeri e dal Liverpool, ma ha già fatto la sua scelta! Cosa filtra sull’orientamento del bomber - di Redazione JuventusNews24 Osimhen Juve, Sport Mediaset ha rivelato quale sarebbe la scelta dell’attaccante: tra i bianconeri e il Liverpool, il bomber opta per questa squadra.

David Juve (Sport Mediaset), accordo trovato con l’entourage dell’attaccante! Si intensificano i contatti: svelate le cifre e tutti i dettagli - di Redazione JuventusNews24 David Juve (Sport Mediaset), accordo trovato con l’entourage dell’attaccante canadese: cosa filtra sull’accordo.

Bonny Inter, l’attaccante rischia di sfumare? Sky Sport annuncia la novità : possibile colpo di scena - di Redazione Bonny Inter, occhio al colpo di scena. Lo Stoccarda pronto a mettere i bastoni tra le ruote.

La tragedia è avvenuta nella notte in Spagna. Con l’attaccante portoghese, ha perso la vita anche il fratello André #SportMediaset Vai su Facebook

