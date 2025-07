Con la trattativa per Lookman in fase di stallo la Juve sta pensando di inserirsi nell’affare e beffare l’Inter: tutti i dettagli. La prima offerta dell’Inter per Ademola Lookman è stata ritenuta insufficiente dall’Atalanta. I bergamaschi sono stati molto chiari: per l’attaccante nigeriano servono 50 milioni di euro, non un centesimo in meno. Marotta e Ausilio si sono per ora spinti fino a 40 milioni: troppo poco per la Dea, anche se presto ci saranno nuovi contatti per provare ad arrivare a un’intesa. Secondo il Corriere della Sera le parti si rivedranno giĂ nei prossimi giorni. Un’indiscrezione rilanciata anche da Sky Sport, che rivela come un’offerta base da 45 milioni di euro con bonus da 5 milioni facilmente raggiungibili potrebbe convincere l’Atalanta. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - La Juve scavalca l’Inter, blitz per Lookman: cosa sta succedendo