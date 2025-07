La Juve molla Cristante | lo scambio con la Roma ha un altro obiettivo

Si scalda la situazione tra bianconeri e giallorossi, niente da fare per il centrocampista, ma è possibile un nuovo scambio Mercato in fermento in casa Juventus. Sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. E dopo lo scambio con il Porto che ha portato Joao Mario in bianconero e Alberto Costa in Portogallo, un altro scambio potrebbe concretizzarsi, stavolta con la Roma. Juve, niente Cristante: i bianconeri puntano a Ndicka (Lapresse) – calciomercato.it Perché il club giallorosso ha messo nel mirino Weston McKennie. Il centrocampista statunitense, con il contratto in scadenza nel 2026, è un profilo molto gradito alla società capitolina. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - La Juve molla Cristante: lo scambio con la Roma ha un altro obiettivo

In questa notizia si parla di: scambio - roma - altro - juve

Frattesi alla Roma: doppio scambio per il sì all’Inter - Per il passaggio di Davide Frattesi alla Roma arriva una svolta significativa: la svolta può essere rappresentata dalla doppia contropartita che potrebbe spingere l’Inter ad accettare l’offerta.

LIVE Errani/Paolini-Eala/Gauff 2-1, WTA Roma 2025 in DIRETTA: scambio di brean nel 1° set! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-30 Errore al volo di Paolini. 30-15 Ci pensa Eala con il rovescio aggressivo.

LIVE Paolini-Jabeur 2-1, WTA Roma 2025 in DIRETTA: scambio di break a inizio 1° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Gratuito di rovescio in palleggio. 0-40 Gran risposta di dritto e tre chance di break! 0-30 In rete malamente un altro dritto.

Scambio ‘stellare’ tra Juve e Roma: hanno già detto sì...Altro... Vai su Facebook

Tempo di #calciomercato I McKennie-Cristante, ipotesi scambio Juve-Roma. L'Inter insiste per Lookman e rilancia, sfida al Milan per Leoni TUTTE LE PRINCIPALI TRATTATIVE #ANSA Vai su X

Juve, idea Cristante: ipotesi scambio con la Roma, sul tavolo c'è McKennie; Pazza idea Juventus, scambio in vista con la Roma: la proposta per una rosa più “azzurra”; La Juventus studia lo scambio con la Roma a centrocampo: McKennie, Cristante e Pellegrini i nomi sul tavolo.

La Juve molla Cristante: lo scambio con la Roma ha un altro obiettivo - E dopo lo scambio con il Porto che ha portato Joao Mario in bianconero e Alberto Costa in Portogallo, un altro ... calciomercato.it scrive

Ndicka alla Juventus: scambio choc con la Roma - In queste ore in casa Roma, di fatto, bisogna segnalare alcune indiscrezioni che riguardando uno scambio con la Juve con Ndicka protagonista. Lo riporta asromalive.it