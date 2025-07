La guerriglia dei No Tav Autostrada bloccata e scontri con gli agenti Meloni | Vergognoso

I no Tav bloccano l'autostrada e il traffico già da bollino rosso per l'esodo estivo, devastano i cantieri e innescano lo scontro con le forze dell'ordine che devono rispondere alle bombe carta con gli idranti. È stato un altro pomeriggio di violenza in Val Susa, dove circa duemila persone dovevano marciare in modo pacifico verso il cantiere dell'alta velocità Torino-Lione. Prima i soliti cori "c'eravamo, ci siamo e ci saremo", con in testa lo striscione "Ora e sempre No Tav", poi la situazione che degenera. Dalla marcia si staccano almeno tre tronconi di attivisti. Manifestanti con i passamontagna occupano un tratto della A32 Torino-Bardonecchia, che era stato chiuso per precauzione in vista del corteo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

