La Grecia ha chiesto aiuto all’Unione Europea per il contenimento di cinque incendi boschivi

In queste ore, la Grecia si trova di nuovo in difficoltĂ a causa di cinque grandi incendi che si sono sviluppati qualche giorno fa in diverse zone del Paese, inclusa un’area ad appena trenta chilometri di distanza dalla capitale Atene. Nello specifico, all’alba di oggi, i fronti di fuoco sono in piena attivitĂ a Pissonas, Evia, Citera, Messenia, Chania, Tolemaida e Kryoneri,nell’ Attica. Le condizioni meteorologiche, con temperature elevatissime e forti venti, stanno favorendo il loro ulteriore sviluppo, alimentando le fiamme ed espandendo i territori interessati. Con le loro uniche forze, i vigili del fuoco non sono in grado di contrastare l’estensione dei roghi, nonostante l’impegno di oltre duecento uomini in campo, che stanno tentando di contenere i danni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La Grecia ha chiesto aiuto all’Unione Europea per il contenimento di cinque incendi boschivi

La Grecia ha chiesto aiuto all’Unione Europea per contenere cinque grandi incendi boschivi; Grecia devastata dagli incendi, fiamme alle porte di Atene e centinaia di evacuazioni: chiesto aiuto all'UE; Gli incendi devastano la Grecia, feriti sei vigili del fuoco.

