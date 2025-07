La gonna nera con spacco può svoltare sia l’outfit per l’ufficio che per i contesti più rilassati Ecco cinque idee per abbinarla

I n ufficio o nel tempo libero, la gonna nera con spacco a vista diventa il jolly del guardaroba estivo. Ecco cinque idee di tendenza per indossarla e abbinarla con stile. Con il blazer Blazer e longuette nera con spacco: la combinazione perfetta (anche) per l’ufficio. Leggi anche › Spacco strategico. 5 modi per abbinare la longuette nera con stile (e un pizzico di audacia) Con t-shirt e slingback Con t-shirt basic e slingback ai piedi, per un look casual ma curato. Con camicia bianca e mules Minimal-chic, con camicia bianca e mules essenziali. Con i mocassini I mocassini da collegiale regalano alla gonna nera con spacco un irresistibile fascino preppy. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La gonna nera con spacco può svoltare sia l’outfit per l’ufficio che per i contesti più rilassati. Ecco cinque idee per abbinarla

