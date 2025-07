La gioia e poi la beffa | Darderi trionfa a Umago ma si fa male seriamente alla caviglia esultando

La gioia (la seconda in due settimane) e poi subito il dolore. Luciano Darderi vince l’ Atp 250 di Umago contro Carlos Taberner con un doppio 6-3 e vince il secondo torneo consecutivo dopo il trionfo di Bastad della settimana precedente, diventando così con 3 titoli ATP (aveva vinto anche a Marrakech, sempre su terra battuta) l’italiano più vincente del 2025. Il tennista italiano si è però infortunato alla caviglia nel finale di partita, al punto che dopo l’esultanza non è più riuscito ad alzarsi da solo da terra, ma è servito il soccorso dell’avversario che in spalla lo ha accompagnato in panchina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

