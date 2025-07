La Francia premia Diego Della Valle | L’artigianato diventi stile di vita

Un riconoscimento internazionale per un imprenditore "illuminato" che, nel tempo, ha saputo coniugare la sua attività con un impegno costante e appassionato per sostenere l’arte, la moda e il patrimonio culturale. La decisione del governo francese di insignire Diego della Valle del titolo di ‘ Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres ’ è importante per diversi motivi. E non solo perché il grado di Cavaliere dell’Ordine delle Arti e delle Lettere è una delle principali onorificenze della Repubblica francese e viene conferito a personalità che si sono distinte per il loro eccezionale contributo alla diffusione delle arti e della cultura in Francia e nel mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

