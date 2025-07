Undici gli indagati, nove quelli raggiunti da misura di custodia cautelare in un istituto penale minorile. Nel curriculum della baby gang sgominata venerdì dalla polizia, figurano furti, rapine, spaccio e persino aggressioni con lo spray al peperoncino e il machete culminate in un caso in un tentato omicidio. Una fitta trama di cronaca nera cittadina condensata nell’ordinanza del gip del tribunale dei Minorenni, Chiara Alberti. Tutte vite difficili, al limite, quelle degli arrestati: tutti tunisini non accompagnati tra i 16 e i 17 anni. Sentite ad esempio cosa scriveva su di uno di loro il centro che lo aveva ospitato: "Ha iniziato a uscire continuamente senza autorizzazione in orario notturno, arrivando ad avere più di cento segnalazioni". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La fine di un incubo. Il gip: "Un patto scellerato tra giovani senza regole"