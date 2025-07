La finale di calcio femminile 2025 | un trionfo di eleganza e sportività

Un racconto della finale di calcio femminile 2025, dove moda e sport si intrecciano in un evento memorabile.

Calcio, Fiavet: “Caccia a biglietto finale Champions, fino a 3mila euro con viaggio e alloggio” - (Adnkronos) – "C'è grande interesse e fermento per non perdere questo evento, ma come al solito in questi casi la domanda supera l'offerta.

Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale - All’Italia non riesce l’impresa, l’Inghilterra batte le azzurre nella semifinale degli Europei di calcio femminile e accede alla finale.

LIVE Milan-Bologna 0-1, Finale Coppa Italia calcio 2025 in DIRETTA: Ndoye firma la rete che vale la vittoria del trofeo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 96? FINISCE LA PARTITA MILAN-BOLOGNA 0-1. Il Bologna vince la Coppa Italia contro i rossoneri.

#RMvolley Semplicemente imbattibili. La Nazionale femminile ha chiuso in trionfo le Universiadi 2025 di Berlino, superando in finale il Giappone con il punteggio di 3-1 (25-19, 21-25, 25-16, 25-14) e conquistando la medaglia d'oro. Questo gruppo di atlete, g

Finale Euro 2025, Inghilterra-Spagna femminile 4-2 d.c.r.: le Leonesse sono ancora le regine d'Europa

Finale Euro 2025, Inghilterra-Spagna femminile 4-2 d.c.r.: trionfo ai rigori, le Leonesse sono ancora le regine d’Europa; LIVE Juventus-Roma 4-0, Finale Coppa Italia calcio femminile 2025 in DIRETTA: trionfo bianconero, secondo titolo stagionale!; Il trionfo del Chieti Femminile in Coppa Italia Eccellenza: le foto della festa e le dichiarazioni.

Finale Europei femminili, l'Inghilterra trionfa 4-2 ai calci di rigore contro la Spagna

L'Inghilterra trionfa all'Europeo Femminile: battuta la Spagna ai rigori - L' Inghilterra , che in semifinale aveva eliminato l'Italia, vince l 'Europeo Femminile battendo in finale la Spagna ai rigori. Secondo corrieredellosport.it