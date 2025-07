La Fiera d’agosto fa traslocare gli ambulanti

Come ogni anno la “ Fiera d’agosto “, con l’arrivo del luna park nell’area del mercato, porterà a un ‘ trasloco ’ degli ambulanti, questa volta nelle giornate del 30 agosto e del successivo 6 settembre. Le bancarelle che ogni sabato stazionano in piazza del Mercato e piazza Spartaco Lavagnini, infatti, si dovranno spostare in via Barducci, via Garibaldi (fino a viale Ferraris) e via Fratti (con un solo banco allestito anche in via Saffi). Le postazioni alimentari saranno invece, in entrambe le date, in piazza Vittorio Veneto. La nuova planimetria è stata approvata con una specifica determina dopo le assegnazioni dei banchi effettuati, nei giorni scorsi, con il metodo del sorteggio alla presenza dei rappresentanti della commissione mercato, Confcommercio e Confesercenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

