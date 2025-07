Arezzo, 27 luglio 2025 – Un anno sul filo dei dazi, ora alla dead line trumpiana. “Tra una manciata di giorni (1 agosto) si saprĂ di che morte si deve morire” sospirano gli imprenditori del distretto orafo, traino dell’export della Toscana e di una fetta importante a livello nazionale. Imprenditori costretti a vivere sulla pelle la parola che non esiste nel loro vocabolario: incertezza. E che nei bilanci si traduce in ordini col contagocce. SarĂ il 15 per cento il punto di caduta tra States ed Europa? Eppure giĂ adesso gli imprenditori pagano una sommatoria di dazi che raggiunge il 15,8 per cento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La febbre dell'oro brucia tra i dazi. La frenata c'è ma la partita si apre ora