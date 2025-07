La ‘febbre delle pecore’ spaventa il centro Italia | oltre 400 focolai in 4 regioni Gli allevatori denunciano | Nessun piano di prevenzione tutto a carico nostro

Edema nella bocca, zoppia, difficoltà a nutrirsi e, per molti esemplari, la morte. La blue tongue, cioè la febbre catarrale degli ovini sta mettendo a dura prova gli allevamenti del centro Italia. Trasmessa da insetti vettori, in particolare moscerini del genere Culicoides, tra giugno e luglio, nelle quattro regioni più colpite quest’anno, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ci sono stati già oltre 440 focolai. Un numero sicuramente alto se si pensa che nel 2024, nello stesso periodo, i focolai si erano concentrati al nord, mentre nel centro Italia c’erano stati pochissimi casi o addirittura nessuno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La ‘febbre delle pecore’ spaventa il centro Italia: oltre 400 focolai in 4 regioni. Gli allevatori denunciano: “Nessun piano di prevenzione, tutto a carico nostro”

