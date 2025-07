La Fcredil a caccia della promozione in A3. Persicetana, Vtb e Ozzano cercano gloria in B2.

Fuori i gironi nei campionati femminili di serie B1 e B2 femminile di volley. E fuori anche le nuove regole di ingaggio, perchĂ© questa è la stagione al termine della quale sarĂ introdotta la categoria A3 femminile: ergo, cresce a dismisura il numero delle promozioni. Ha rinunciato all’A2, la Fcredil Volley Team Bologna, che andrĂ a caccia in B1 della promozione in A3: il tutto in un nuovo girone, a chilometraggio limitato. Niente Vicenza e Verona, lo scorso anno in girone con le rossoblĂą e reduci da un mercato ad alto tasso di spesa: la Vtb se la giocherĂ con le toscane Montespertoli, Valdarno e Scandicci, con le lombarde Ostiano (Brescia) e Ripalta (Cremona), ma soprattutto con squadre emiliano romagnole come Riccione, Cesena, Forlì, Ravenna, Campagnola Emilia, Volley Reggiano e Pallavolo San Giorgio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

