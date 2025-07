La Fashion night piace In centro non c’è ressa Ma gli acquisti si fanno e i locali ci guadagnano

Gente a passeggio fino a mezzanotte. Una raritĂ , per Ancona. Non per tante altre cittĂ di mare, piene di turisti in questi mesi. Il capoluogo sembra aver voglia di cambiare marcia. Anche grazie a un venerdì sera dedicato allo shopping. L’iniziativa partita da Francesco Caiazza, titolare di Timeless Area in corso Stamira, alla quale hanno aderito quasi tutti i commercianti di abbigliamento del tre corsi centrali e che ha trovato il sostegno del Comune, sembra in grado di conquistare poco a poco gli anconetani. Se alle 21 c’è ancora tanta gente a cena, è dalle 22 in poi che il passeggio in centro comincia ad animarsi e le vetrine iniziano a esercitare il loro potere attrattivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

