La denuncia di Blasioli Pd | Grave carenza di personale nell' Rsa di Tocco da Casauria situazione insostenibile

Problemi di carenza di personale nell'Rsa della Asl di Pescara a Tocco da Casauria. A denunciare la problematica il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli e il consigliere comunale del gruppo “Insieme in Comune”, Adelmo Mariani.“Dopo la chiusura della Rsa di Città. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: blasioli - carenza - personale - tocco

Emergenza autismo, "Famiglie in attesa, servizio discontinuo e carenza di personale": denuncia Blasioli (Pd) - Lunghe attese, personale ridotto all’osso e una rete di supporto sempre più fragile: è questo il quadro “allarmante” del nucleo territoriale per l’Autismo di Pescara, come segnalato da numerose famiglie che si sentono abbandonate dalle istituzioni e chiedono risposte immediate.

La denuncia di Blasioli (Pd): Grave carenza di personale nell'Rsa di Tocco da Casauria, situazione insostenibile.

Sovraffollamento e carenza personale, carceri Marche al limite - Sovraffollamento e carenza personale, carceri Marche al limite "Giustizia e speranza", focus del Garante su struttura Ascoli e Articolazioni di tutela salute mentale ... Si legge su ansa.it

Carenza personale in Ortopedia. Nursind scrive alla Asl: “E le ... - Nursind scrive alla Asl: “E le aggressioni aumentano” Il sindacato chiede provvedimenti immediati. quotidianosanita.it scrive