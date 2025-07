Le grandi croci in alabastro saranno illuminate dal tramonto e per tutta la notte, mentre la sera ci sarĂ un’apertura straordinaria al pubblico, dalle 18 alle 22, con visite guidate. La Cappella Reale Espiatoria si prepara a ricordare l’uccisione di re Umberto I di Savoia da parte dell’anarchico Gaetano Bresci nel 1900: lo farĂ martedì, anniversario del tragico episodio, con l’iniziativa dal titolo “La croce d’oro e di fuoco - 125 anni dal regicidio“. Per l’occasione il monumento sarĂ aperto fino a tarda ora, visitabile gratuitamente: le guide saranno a disposizione alle 18, alle 19 e alle 20. La struttura di via Matteo da Campione, che da fine 2014 è gestita dal ministero della Cultura attraverso la Direzione regionale Musei nazionali Lombardia, dalle scorse settimane è oggetto di importanti lavori di manutenzione e restauro che andranno avanti fino a novembre: gli interventi riguardano la terrazza che circonda il monumento e prevedono il rifacimento totale della pavimentazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La croce di alabastro accesa e le visite guidate gratuite al memoriale sotto restauro