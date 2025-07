La Croce Blu festeggia i suoi primi 25 anni

È un anno speciale questo per la Croce Blu di Carpi che festeggia i 25 anni. "Abbiamo iniziato i festeggiameni a giugno con il pranzo e il concerto di Marco Ligabue in San Rocco a Carpi– spiega Giannina Panini, tra le fondatrici della Croce Blu di Carpi di cui è presidente da 24 anni –. E abbiamo in serbo altre sorprese, specie con riferimento al nuovo Parco SantaCroce". Tra i nuovi progetti che stanno riscuotendo molto successo c’è ‘ Di gioco in gioco ’, che vede una decina di volontarie impegnate nel reparto di Pediatria, in convenzione con l’Ausl di Modena: "Il progetto è partito in via sperimentale lo scorso anno – racconta Panini – e i servizi sono praticamente raddoppiati, passando da 49 a 97. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Croce Blu festeggia i suoi primi 25 anni

