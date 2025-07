La corsa di Acquaroli Arianna Meloni | Lui è come Giorgia

SENIGALLIA (Ancona) "Acquaroli per le Marche è come Giorgia per l’Italia". Così ieri, a Senigallia, Arianna Meloni ha salutato il governatore uscente, in corsa per il secondo mandato. Una frase importante e piena di significati. Un modo per dire che Fratelli d’Italia e la sua leader sono e saranno piĂą che mai schierati al suo fianco. Nel suo intervento alla kermesse di Fratelli d’Italia, Meloni ha sottolineato il buon governo della Giunta Acquaroli, scambiandosi dal palco alla platea sguardi di approvazione con il presidente e il suo staff, seduti in prima fila. "Ricci è un problema del Pd e dei Cinquestelle, noi siamo qui per Acquaroli e per le Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La corsa di Acquaroli. Arianna Meloni: "Lui è come Giorgia"

In questa notizia si parla di: acquaroli - meloni - corsa - arianna

Marche, il governatore Acquaroli ha incontrato la presidente Meloni - Oggi il presidente della Regione Marche ha incontrato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il tema: le Marche.

La benedizione di Meloni nelle Marche Ohio d?Italia. Acquaroli a Roma dalla premier e la foto per spingere la campagna elettorale - ANCONA La spola Ancona-Roma e la benedizione elettorale. Il governatore Acquaroli cala l?asso pigliatutto: la premier Meloni.

La benedizione di Meloni nelle Marche Ohio d?Italia. Acquaroli a Roma dalla premier e la foto per spingere la campagna elettorale - ANCONA La spola Ancona-Roma e la benedizione elettorale. Il governatore Acquaroli cala l?asso pigliatutto: la premier Meloni.

La corsa di Acquaroli. Arianna Meloni: Lui è come Giorgia; Arianna Meloni consacra Acquaroli: Lui qui come Giorgia per l’Italia; Arianna Meloni: “Acquaroli per le Marche è come Giorgia per l'Italia”. Lui: “Con me fuori dall’isolamento”.

La corsa di Acquaroli. Arianna Meloni: "Lui è come Giorgia" - Così ieri, a Senigallia, Arianna Meloni ha salutato il governatore uscente, in corsa per il secondo mandato. Riporta msn.com

Arianna Meloni consacra Acquaroli: "Lui qui come Giorgia per l’Italia" - Una sola battuta sull’inchiesta di Pesaro: "Ricci è un problema dei Cinque stelle, non nostro". Come scrive msn.com