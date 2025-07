La classifica degli italiani al Tour de France 2025 | il migliore entra in top-40 Consonni maglia nera

Nessun italiano si era presentato al Tour de France 2025 con velleità di fare classifica. Il contingente tricolore in terra transalpina era molto ristretto in termini numerici, tra l’altro depotenziato già durante la frazione iniziale a causa del ritiro di Filippo Ganna. Al termine delle ventuno frazioni che hanno animato la corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo, il miglior azzurro in classifica generale è stato Simone Velasco, che ha chiuso al 38mo posto con un ritardo di due ore, quarantuno minuti e trentuno secondi dallo sloveno Tadej Pogacar, dominatore di questa edizione della Grande Boucle. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La classifica degli italiani al Tour de France 2025: il migliore entra in top-40, Consonni “maglia nera”

Jonathan Milan è il terzo italiano a vincere la maglia verde della classifica a Punti del Tour Prima di Milan ci sono riusciti solo Petacchi nel 2010 e Bitossi nel 1968

Pogacar a un passo dal 4° Tour, Vingegaard e Lipowitz sul podio: la classifica; Pogacar vince il Tour de France 2025: la classifica finale.

Pogacar vince il Tour de France 2025, ultima tappa a Parigi a Van Aert. Classifica finale

Jonathan Milan chiude in maglia verde il Tour de France, vincendo la classifica a punti la corsa che incorona Tadej Pogacar.