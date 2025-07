La città e la sua storia Una piazza per Camilleri Il taglio del nastro con Luca Zingaretti

Nel giorno dell’ultima replica di "Autodifesa di Caino", 79esimo Dramma Popolare con interprete Luca Zingaretti, San Miniato dedica una piazza a Camilleri consegnando alla città la storia di un legame importante. La corte dei Loggiati di San Domenico ora è piazza Andrea Camilleri. Negli anni ‘50, infatti, il giovane scrittore era infatti stato a San Miniato per collaborare con il maestro Orazio Costa ad alcune messe in scena di spettacoli del Dramma, poi successivamente era tornato in veste di docente di Prima del teatro, la scuola di teatro organizzata dalla Fondazione Teatro di Pisa e dall’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

