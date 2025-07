Acido citrico per rendere il ferro da stiro come nuovo,  caricare le posate nella lavastoviglie sempre verso l’interno, lavare i capi scuri rigorosamente al contrario, lasciare il tempo a lavatrice e detersivo di svolgere il proprio dovere per avere capi sempre profumati di bucato.  Sono solo alcuni consigli che Mattia Alessio, primo clean influencer italiano, eletto tra i migliori content creator del 2024 da Fortune Italia, sparge nei suoi video tramite il suo canale @lacasadimattia. Alle spalle già due libri pubblicati per Rizzoli: “La casa di Mattia” e “Facciamo pulizia”. Mattia Alessio è sui social da dieci anni, con più di un milione e mezzo di followers, ma in realtà , tutto inizia prima, decisamente prima: quasi trent’anni fa! È dicembre e Mattia (tre anni all’epoca), viene lasciato dalla nonna perché mamma e papà sono in ospedale in attesa della nascita del fratellino. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La casa di Mattia: il riferimento social per pulizie e bucato