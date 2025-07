La carica dei runner in verticale Il keniota Atuya re al Giir di Mont Andrea Elia conquista il tricolore

La pioggia ha reso ancora più avvincente la sfida verticale andata in scena a Premana con il Giir di Mont Uphill, valido sia come tappa della WMRA World Cup sia come prova unica del Campionato Italiano di Corsa in Montagna Only Up. Sul ripido e spettacolare tracciato che conduceva fino all’Alpe Solino a quota 1.618 metri, quasi trecento atleti provenienti da dieci nazioni hanno regalato un grande spettacolo lungo un tracciato di 7,67 chilometri che presentava un dislivello positivo di 819 metri. La gara maschile ha registrato il dominio del keniota Richard Omaya Atuya della Run2gether, unico iscritto capace di tagliare il traguardo sotto il tempo di 40 minuti, imponendosi in 39’49“. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La carica dei runner... in verticale. Il keniota Atuya re al Giir di Mont. Andrea Elia conquista il tricolore

In questa notizia si parla di: verticale - giir - mont - carica

Il gotha della corsa in montagna si sfida in Italia alla Nasego; Montagna: Premana per i titoli italiani; Mountain and Trail: il calendario dei Campionati Italiani 2025.

La carica dei runner... in verticale. Il keniota Atuya re al Giir di Mont. Andrea Elia conquista il tricolore - A Premana la sfida fra 300 atleti di dieci nazioni valida anche come tappa della Coppa del mondo. Da msn.com