Finalmente una bella notizia per la città . Quella che si attendeva da tempo e per la quale il procuratore Luca Tescaroli si era attivato con svariate segnalazioni, in più sedi istituzionali, che puntavano il dito contro le carenze degli organici delle forze di polizia e del tribunale della città . La buona notizia è arrivata nei giorni scorsi quando il comando interregionale della Guardia di finanza ha comunicato i rinforzi previsti per la guardia di finanza di Prato. Saranno 31 i nuovi finanzieri assegnati a Prato dal comando interregionale della Guardia di finanza. Un appello raccolto dal comandante dell’Italia centro settentrionale, Fabrizio Cuneo, a cui Tescaroli aveva indirizzato una lettera, nel maggio scorso, spiegando la situazione in cui versa la provincia pratese, sotto il profilo della sicurezza e della conseguente presenza di forze dell’ordine considerate "numericamente non adeguate" rispetto alla complessità del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La buona notizia . Ecco i rinforzi per Prato: in arrivo 31 finanzieri . E interpreti (gratis)

