La mossa della Bce di lasciare i tassi invariati dopo un anno di tagli è arrivata come da previsioni. Una lunga serie di interventi da 25 punti base che ha portato il Consiglio direttivo al raggiungimento dell’obiettivo di medio termine prefissato a quota 2% dell’inflazione. Come sempre, anche nell’ultima conferenza stampa prima della pausa estiva la presidente Christine Lagarde ha ribadito l’approccio riunione dopo riunione, ma Francoforte ha deciso di non toccare il delicato equilibrio acquisito nella politica monetaria europea. Almeno per ora. La numero uno dell’Eurotower ha spiegato come l’economia abbia mostrato una “buona capacitĂ di tenuta” nonostante il difficile contesto mondiale, ma la guerra dei dazi fa sì che il rischio di nuovi sussulti rimanga dietro l’angolo e che la Banca centrale europea non possa escludere un ulteriore intervento a settembre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - La Bce taglia di nuovo i tassi dopo lo stop? Le previsioni

Bce, giovedì attesi tagli ai tassi e alle previsioni di crescita - Roma, 3 giu. (askanews) – Domani e giovedì mattina torna a riunirsi il Consiglio direttivo della Bce, sul quale l’attesa, praticamente unanime, è di un nuovo taglio ai tassi di interesse da 0,25 punti percentuali, accompagnato, con ogni probabilità , da nuove revisioni al ribasso delle previsioni di crescita economica per l’area euro.

Tassi di interesse mutui: le previsioni per il 2025 e come scegliere il momento giusto per il tuo investimento - L' acquisto di una casa è una scelta finanziariamente importante poiché le cifre in gioco sono sempre e comunque rilevanti, a prescindere dal tipo e dalle dimensioni dell'immobile, tant'è che le famiglie che sono interessate all'acquisto ricorrono al mutuo casa, un finanziamento a lungo termine che permette di dilazionare la spesa per un periodo che va dai 5 ai 30-35 anni.

