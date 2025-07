Kolo Muani Vlahovic Pjanic | Se la Juve vuole riprendere il francese è solo per questo motivo E a Dusan do un consiglio | mai fare questo!

Kolo Muani Vlahovic, Pjanic dà un un duplice consiglio: i destinatari sono l’attaccante serbo e la Juventus in merito all’acquisto del francese. Intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Miralem Pjanic ha voluto dire la sua sulle situazioni che tengono banco in casa Juve e che sono legate a Randal Kolo Muani e Dusan Vlahovic. Ecco le sue parole che il bosniaco ha speso sui due centravanti, che potrebbero avvicendarsi in bianconero. KOLO MUANI – « Se Tudor e la dirigenza lo rivogliono è perché conoscono le sue qualità. È un attaccante internazionale. Un trasferimento definitivo sarebbe importante per il club e anche per lui: quando vieni acquistato hai un senso di appartenenza maggiore ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Vlahovic, Pjanic: «Se la Juve vuole riprendere il francese è solo per questo motivo. E a Dusan do un consiglio: mai fare questo!»

