Kolo Muani Juventus | vuole solo i bianconeri! Il francese ha compiuto questo gesto pur di tornare a Torino ecco cosa ha fatto

Kolo Muani Juventus: l'attaccante vuole solo tornare a Torino! Ha compiuto questo gesto pur di tornare a vestire bianconero, ecco cosa ha fatto. Nonostante l'arrivo di Jonathan David, il calciomercato Juventus ha ancora un grande obiettivo per completare il suo attacco: il ritorno di Randal Kolo Muani. Secondo le ultime notizie riportate da Sportmediaset, l'attaccante francese è diventato la prioritĂ assoluta per la dirigenza bianconera, che sta provando in tutti i modi a trovare un'intesa con il Paris Saint-Germain per la sua permanenza a Torino. La volontĂ del giocatore: il "no" al Manchester United.

