Kolo Muani Juve possibile svolta nel futuro del francese | il PSG ora viene incontro ai bianconeri! Tutti gli aggiornamenti

Kolo Muani Juve, possibile svolta nel futuro del francese: il Paris Saint-Germain ora viene incontro ai bianconeri! Gli aggiornamenti sul centravanti. Il calciomercato Juve  è determinato a portare Kolo Muani  a Torino, e la trattativa con il PSG  sta entrando nella sua fase cruciale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club parigino sembra disposto a venire incontro alla Juventus accettando una formula di prestito, ma con una condizione fondamentale: l’inserimento di un obbligo di riscatto  al termine della stagione. La Juve  avrebbe preferito una soluzione piĂą flessibile, ma il PSG, che non vuole svendere il giocatore, richiede questa garanzia per concedere il prestito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, possibile svolta nel futuro del francese: il PSG ora viene incontro ai bianconeri! Tutti gli aggiornamenti

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Kolo Muani Vlahovic, chi tra i due è favorito per guidare l’attacco in vista di Juve Udinese? Tudor sembra orientato verso quella decisione! L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Vlahovic, c’è un favorito per guidare l’attacco bianconero in Juve Udinese: l’orientamento di Tudor.

Kolo Muani Juve, cosa è cambiato tra Thiago Motta e Tudor? «Si vede una differenza importante col nuovo allenatore, ecco perché» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Juve: l’analisi di Adriano Bacconi. Le dichiarazioni in Tribuna Juve sulle differenze tra Thiago Motta e Tudor – VIDEO.

Juve, è fatta per David: accordo trovato nella notte, è il primo colpo dei bianconeri Jonathan David è il primo colpo della Juve targata Damien Comolli. La svolta per la definizione dell'accordo con l'attaccante canadese nella notte italiana, subito dopo

Lookman, tentativo Napoli. Manna gli offre 5 milioni ma l'Inter ha l'accordo Juve, la carta Houjlund. La priorità è Kolo. Lo United libera il danese Frenata Ndoye: il Bologna propone il rinnovo all'altro? La prima pagina di domenica 20 luglio ? #corrierede

Juventus, svolta in dirigenza: arriva François Modesto, si accelera per Kolo Muani e Jackson. Napoli trattiene Osimhen, Atalanta punta Lucca; Vlahovic e Kolo Muani, dove sono i gol? L’ultima mossa Tudor per la svolta Juve; Juve, Alberto Costa e Kolo Muani per la svolta: un treno a destra, più duttilità davanti.

Kolo Muani, subito Juve! La promessa fatta e Vlahovic che non importa più - Da lunedì ogni giorno sarà buono per un nuovo contatto diretto con il Psg, che continua a chiedere la cessione a titolo definitivo ... Da msn.com

Kolo Muani, si è mosso anche il Milan: la Juventus non può più aspettare - Ora o mai più, per la Juventus è il momento dell'affondo decisivo. Scrive ilbianconero.com