Kolo Muani Juve | l’attaccante vuole tornare a vestirsi di bianconero ma va limata la distanza di intenti tra la richiesta del PSG e l’offerta di Madama! Come stanno le cose

Kolo Muani Juve, sarĂ lento e lungo il ritorno del francese in bianconero: c’è distanza tra le due parti in causa. Il calciomercato Juve è al lavoro per completare la rosa a disposizione del tecnico Igor Tudor. Dopo aver definito il ritorno di Francisco Conceicao dal Porto, il direttore generale, Damien Comolli, concentra ora tutti i suoi sforzi sull’obiettivo primario indicato dall’allenatore: blindare Randal Kolo Muani. La situazione di Kolo Muani: tra il PSG e il desiderio bianconero. L’attaccante della nazionale francese, dopo una positiva seconda parte di stagione a Torino, è rientrato alla base, il Paris Saint-Germain. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve: l’attaccante vuole tornare a vestirsi di bianconero, ma va limata la distanza di intenti tra la richiesta del PSG e l’offerta di Madama! Come stanno le cose

