Kolo Muani Juve il PSG è stato chiaro coi bianconeri | o così o niente! Le condizioni per riportare a Torino il centravanti francese

Kolo Muani Juve, il PSG è stato chiaro coi bianconeri: o così o niente! Svelate tutte le condizioni per riportare a Torino il centravanti francese. La Juve  continua a lavorare intensamente per portare Kolo Muani  a Torino, ma la trattativa con il PSG  rimane tutt’altro che semplice. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Damien Comolli, direttore generale della Juventus, ha cercato in diverse occasioni di avvicinarsi al club parigino per concretizzare il riscatto del centravanti francese, ma finora senza successo. Nei mesi scorsi, ci sono stati almeno tre o quattro tentativi da parte della Juve  per cercare una soluzione, ma il PSG ha sempre chiesto che il riscatto fosse legato a un obbligo di riscatto  tra un anno, come alternativa alla cessione definitiva immediata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, il PSG è stato chiaro coi bianconeri: o così o niente! Le condizioni per riportare a Torino il centravanti francese

In questa notizia si parla di: torino - muani - juve - stato

Kolo Muani Juventus: l’avventura a Torino del francese può proseguire solo con questo scenario. La condizione essenziale - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Juventus: l’avventura a Torino del francese può proseguire solo con questo scenario.

Lucca Juve, cosa c’è dietro al possibile colpo in attacco. Può arrivare davvero a Torino? L’incastro per l’estate e il retroscena con Vlahovic e Kolo Muani - di Redazione JuventusNews24 Lucca Juve, tutta la verità sul possibile colpo in entrata! C’è un incastro per l’estate che riguarda anche Vlahovic e Kolo Muani.

Kolo Muani Juve: contatti in corso con il Psg, si cerca un accordo per farlo rimanere a Torino. Ma con quale formula? I dettagli della possibile nuova operazione - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Juve: proseguono i contatti con il Psg, si cerca un accordo per farlo restare in bianconero.

La #Juventus vuole riportare Kolo Muani a Torino, puntando sulla volontĂ del giocatore. #Juve che lavorerĂ alle condizioni ritenute consone e attende di scoprire se il #PSG aprirĂ al prestito per il giocatore [Di Marzio] Vai su X

La Juventus tratta per il ritorno di Kolo Muani Guarda il video completo sul canale YouTube di Fabrizio Romano in Italiano e non perderti le ultime notizie di calciomercato powered by @betsson.sport Vai su Facebook

Juve-Kolo Muani, ieri visite: attesa ufficialità ; Kolo Muani è a Torino, Alberto Costa ufficiale: il mercato Juve decolla; Quando arriva l'ufficialità di Kolo Muani alla Juventus: cosa manca col PSG, i tempi dell'annuncio.

La Juve spinge per Kolo Muani: altro contatto con il PSG, ma resta il nodo formula - Dopo la seconda parte di stagione giocata con la maglia bianconera, l'attaccante francese vuole tornare a Torino, ma al momento sia Juventus che PSG no ... Segnala msn.com

Juve, Kolo Muani scatena l'effetto domino sul mercato - C'è la volontà ferrea di un calciatore che a Torino ha riscoperto sé stesso e ha riannodato il feeling con il gol, c’è l’indicazione di Luis Enrique, l’allenatore campione d’Europa, che con questo cen ... Si legge su corrieredellosport.it