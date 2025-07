Kolo Muani Juve | Comolli ha un piano preciso per riportarlo a Torino La strategia per convincere il Psg è chiara intanto l’attaccante ha ribadito la sua volontà! Rivelazione

Kolo Muani Juve: la strategia di Comolli per riportarlo in bianconero. Piano chiaro per convincere il Psg, intanto l’attaccante ha ribadito la sua volontĂ . Il grande obiettivo per l’attacco della Juve ha un solo nome: Randal Kolo Muani. Ma per riportarlo a Torino, la dirigenza bianconera ha scelto una strategia precisa, fatta di pazienza e diplomazia. Come analizzato dal giornalista di Sky Sport, Manuele Baiocchini, la Vecchia Signora gioca con il tempo, convinta che ogni giorno che passa possa aumentare le sue possibilitĂ di strappare al Paris Saint-Germain un accordo a condizioni piĂą favorevoli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve: Comolli ha un piano preciso per riportarlo a Torino. La strategia per convincere il Psg è chiara, intanto l’attaccante ha ribadito la sua volontĂ ! Rivelazione

In questa notizia si parla di: muani - juve - riportarlo - strategia

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Kolo Muani Vlahovic, chi tra i due è favorito per guidare l’attacco in vista di Juve Udinese? Tudor sembra orientato verso quella decisione! L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Vlahovic, c’è un favorito per guidare l’attacco bianconero in Juve Udinese: l’orientamento di Tudor.

Kolo Muani Juve, cosa è cambiato tra Thiago Motta e Tudor? «Si vede una differenza importante col nuovo allenatore, ecco perché» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Juve: l’analisi di Adriano Bacconi. Le dichiarazioni in Tribuna Juve sulle differenze tra Thiago Motta e Tudor – VIDEO.

«Il Valencia incontrerà la prossima settimana Javi Guerra e il suo entourage per definire la strategia migliore. » Questo passaggio sarà decisivo per capire il futuro del giovane centrocampista spagnolo, che da mesi interessa al Milan. I rossoneri, però, devono Vai su Facebook

Kolo Muani, subito Juve! La promessa fatta e Vlahovic che non importa piĂą; Kolo Muani, subito Juve! La promessa fatta e Vlahovic che non importa piĂą; Bivio Juve: il Psg rallenta Kolo, Comolli insiste per Osimhen.

Kolo Muani, subito Juve! La promessa fatta e Vlahovic che non importa più - Da lunedì ogni giorno sarà buono per un nuovo contatto diretto con il Psg, che continua a chiedere la cessione a titolo definitivo ... Come scrive msn.com

Juventus, Kolo Muani spinge per tornare a Torino: previsti nuovi contatti - L’attaccante francese è in cima alla lista dei desideri del club bianconero e la società sta facendo di tut ... Riporta it.blastingnews.com