Kolo Muani alla Juve | i bianconeri non vogliono che l’attaccante cambi idea! Svolta nell’affare ora Comolli ha fretta di chiudere Il motivo e cosa potrebbe succedere nelle prossime ore

Kolo Muani alla Juve: i bianconeri non vogliono che il francese cambi la sua preferenza. Cosa potrebbe succedere nelle prossime ore. Il mercato Juve cambia strategia e accelera per Randal Kolo Muani. Di fronte al rischio di perdere il giocatore e alla crescente pressione della concorrenza, la dirigenza bianconera avrebbe ammorbidito la sua posizione, aprendo a quella condizione che il Paris Saint-Germain ha sempre ritenuto essenziale: l’obbligo di riscatto. Come riportato da La Stampa, la svolta impressa dal direttore Damien Comolli potrebbe finalmente sbloccare una delle trattative piĂą lunghe e complesse dell’estate. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani alla Juve: i bianconeri non vogliono che l’attaccante cambi idea! Svolta nell’affare, ora Comolli ha fretta di chiudere. Il motivo e cosa potrebbe succedere nelle prossime ore

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Kolo Muani Vlahovic, chi tra i due è favorito per guidare l’attacco in vista di Juve Udinese? Tudor sembra orientato verso quella decisione! L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Vlahovic, c’è un favorito per guidare l’attacco bianconero in Juve Udinese: l’orientamento di Tudor.

Kolo Muani Juve, cosa è cambiato tra Thiago Motta e Tudor? «Si vede una differenza importante col nuovo allenatore, ecco perché» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Juve: l’analisi di Adriano Bacconi. Le dichiarazioni in Tribuna Juve sulle differenze tra Thiago Motta e Tudor – VIDEO.

