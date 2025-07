Kiss Cam la parola della settimana | le origini in un romanzo

Nel 2016, con l’espressione (alla lettera: “telecamera del bacio”) che circola in italiano giĂ da qualche anno, esce Kiss Cam, un romanzo di Kiara London (alter ego di Bethany Novak-Tveten, in forza all’Air Force americana). L’opera narra la storia di tre vecchi amici: Jasper, Juniper e Lenny. I tre hanno un vlog, e i loro follower vedrebbero bene insieme i primi due. Un bacio per gioco finisce così per nutrire le aspettative dei loro seguaci, che chiedono “baci in camera” Ă gogo. Il 16 luglio 2025 due amanti, dirigenti della startup tecnologica Astronomer (lui ne era l’amministratore delegato, lei la responsabile delle risorse umane: si sono dimessi entrambi), vengono ripresi da un maxischermo galeotto, al concerto dei Coldplay al Gillette Stadium di Foxborough (Massachussets), mentre si mostrano teneramente abbracciati. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Kiss Cam, la parola della settimana: le origini in un romanzo

In questa notizia si parla di: kiss - romanzo - parola - settimana

Kiss of the Spider Woman: il primo trailer del musical con Jennifer Lopez e Diego Luna dal romanzo di Manuel Puig - Dal capolavoro di Manuel Puig, Il bacio della donna ragno, portato al cinema con William Hurt e Raul Julia, arriva il musical con Jennifer Lopez e Diego Luna.

Buongiorno e buon inizio di settimana Ieri si è celebrato il Kissing Day e chi siamo noi per non dare alla parola #bacio l'importanza che merita nella ns rubrica #poterealleparole ? Con uno dei baci più celebri vi invitiamo a scrivere un pensiero, una poesia Vai su Facebook

#CoverReveal Oggi sveliamo la #copertina del nuovo #romanzo "Obbligo o veritĂ - Truths and Lies Duet #2" di L.A. #Cotton, edito Kiss Publishing, in uscita il 17 luglio. ? https://buonalettura.altervista.org/cover-reveal-obbligo-o-verita-truths-and-lies-duet-2- Vai su X

Libri spicy consigliati, per lasciarsi intrigare da storie piccanti; Kiss of the Spider Woman: il primo trailer del musical con Jennifer Lopez e Diego Luna dal romanzo di Manuel Puig; Kiss Of The Spider Woman, Il Teaser Trailer Ufficiale del Film Musical con Jennifer Lopez e Diego Luna, tratto dal romanzo Il bacio della donna ragno - HD - Film (2025).

La parolaccia della settimana di Saverio Raimondo: KISS MY *SS - La parolaccia di questa settimana di Saverio Raimondo è internazionale: KISS MY ASS, che si riferisce alla provocazione del presidente USA in seguito all'imposizione dei dazi, sospesi poco dopo. la7.it scrive