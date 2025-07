Kim Jong-un celebra l' anniversario della fine della guerra di Corea

Kim Jong-un ha preso parte agli eventi organizzati a Pyongyang per celebrare il 72esimo anniversario della fine della guerra di Corea, combattuta nella penisola coreana dal 1950 al 1953. Il leader nordcoreano ha visitato un cimitero militare, un museo della guerra e un monumento ai soldati cinesi che hanno combattuto al fianco della Corea del Nord contro quella del Sud. C’è stato anche un grande spettacolo di danza, con studenti nella centrale piazza Kim Il-sung, con tanto di fuochi d’artificio. La guerra, scoppiata a causa dell’invasione della Corea del Sud, stretta alleata degli Stati Uniti, da parte dell’esercito della Corea del Nord comunista, si concluse con l’armistizio firmato il 27 luglio 1953. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Kim Jong-un celebra l'anniversario della fine della guerra di Corea

