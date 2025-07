Kessié Juve | la Fiorentina insiste è un obiettivo dichiarato di Pioli Concorrenza in aumento per l’ivoriano qual è la situazione ad oggi

KessiĂ© Juve: la Fiorentina spinge, vuole regalarlo a Pioli. Concorrenza in aumento per l’ivoriano, ecco la situazione ad oggi. Il calciomercato della Fiorentina entra nel vivo con due obiettivi chiari e ambiziosi per il centrocampo. Come titola in prima pagina l’edizione odierna de La Repubblica, la dirigenza viola, su precisa indicazione del tecnico Stefano Pioli, sta lavorando su un doppio binario per regalare al suo allenatore una mediana di muscoli e qualitĂ . I nomi in cima alla lista dei desideri sono quelli di Franck KessiĂ© e Simon Sohm. Franck KessiĂ©, il sogno d’esperienza. Il primo grande obiettivo è un ritorno di fiamma che infiamma la piazza: Franck KessiĂ©. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - KessiĂ© Juve: la Fiorentina insiste, è un obiettivo dichiarato di Pioli. Concorrenza in aumento per l’ivoriano, qual è la situazione ad oggi

In questa notizia si parla di: pioli - fiorentina - juve - concorrenza

Carlo Conti sulla Viola: “Fiorentina-Pioli? Felicissimo. Su Kean…” - “Sono felicissimo del ritorno di Pioli, sempre Forza Fiorentina “, parola di Carlo Conti. Il noto personaggio televisivo, ospite nei giorni scorsi alle Olimpiadi del Cuore 2025 di Forte dei Marmi (evento benefico organizzato dallo juventino Paolo Brosio e dal suo staff), non si è sottratto ai nostri microfoni.

Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: Pradè studia il doppio colpo per accontentare Pioli - Firenze, 4 luglio 2025 - Sebastiano Esposito è a un passo dalla Fiorentina. L'attaccante classe 2002, di proprietà dell’Inter, è il profilo individuato dal direttore sportivo Daniele Pradè per il ruolo di seconda punta dell'attacco da affidare a Pioli.

Fiorentina, bozza d’intesa con Pioli: pronti contratto e stipendio per il ritorno | Primapagina - 2025-06-05 13:28:00 Fermi tutti! Fiorentina, bozza d’intesa con Pioli: pronti contratto e stipendio per il ritorno | Primapagina | Calciomercato.

fiorentina - ? Vai su X

Juventus, Alberto Costa potrebbe restare a Torino: favorevoli o contrari? La trattativa tra la Juventus e lo Sporting per riportare Alberto Costa in Portogallo si è arenata di fronte alle cifre. I 13 milioni più bonus (per un totale di 15) messi sul piatto dallo S Vai su Facebook

La Fiorentina tenta il Fagioli bis, in arrivo un centrocampista per Pioli: è un ex Next Gen; Pioli verso il ritorno alla Fiorentina: una trattativa delicata tra emozioni e concorrenza; Conte punta su Chiesa per il Napoli, la Juventus accelera per David, Fiorentina su Pioli.

Calciomercato Fiorentina News/ Nicolussi Caviglia, concorrenza per il giocatore del Venezia (27 luglio 2025) - Calciomercato Fiorentina News: il centrocampista dei lagunari, retrocesso l'anno scorso, potrebbe tornare immediatamente in Serie A (27 luglio 2025) ... Scrive ilsussidiario.net

Kessié alla Fiorentina, è l’obiettivo di Pioli per rinforzare il centrocampo: piace anche alla Juve - Franck Kessié è il calciatore che Stefano Pioli vorrebbe alla Fiorentina per rinforzare il centrocampo: l'ex giocatore del Milan è stato accostato anche ... Come scrive fanpage.it