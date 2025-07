Kermesse multisport in Val di Fiemme | skirollisti proiettati al Summer Festival

Il 18, 19, 20 e 21 settembre saranno giornate particolarmente e sportivamente intense per la Val di Fiemme che in ottica Milano Cortina 2026 si prepara a ospitare il FIS Nordic Summer Festival accogliendo atlete e atleti dall’Italia e dal mondo per sfidarsi nei format più dinamici delle. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: fiemme - summer - festival - kermesse

Kermesse multisport in Val di Fiemme: skirollisti proiettati al Summer Festival - Il 18, 19, 20 e 21 settembre saranno giornate particolarmente e sportivamente intense per la Val di Fiemme che in ottica Milano Cortina 2026 si prepara a ospitare il FIS Nordic Summer Festival accogliendo atlete e atleti dall’Italia e dal mondo per sfidarsi nei format più dinamici delle.

Kermesse multisport in Val di Fiemme: skirollisti proiettati al Summer Festival; FIS Nordic Summer Festival; FIS Nordic Summer Festival: quattro giorni di anteprima olimpica in Val di Fiemme.

Kermesse multisport in Val di Fiemme: skirollisti proiettati al Summer Festival - Lo spettacolo del FIS Nordic Summer Festival sarà gratuito per pubblico, tifosi e appassionati con il comitato organizzatore Nordic Ski Val di Fiemme e i suoi volontari già all’opera per proporre ... Si legge su trentotoday.it

La Val di Fiemme è pronta per un settembre di fuoco: skirollisti con i fari puntati al Summer Festival - Dal 18 al 21 settembre, la valle trentina ospiterà la kermesse multisport, dove andranno in scena le gare di salto con gli sci, combinata nordica e skiroll; ... Scrive neveitalia.it