Keira knightley torna nel sequel del film sportivo iconico dopo 23 anni

annuncio ufficiale di un sequel per bend it like beckham. Il celebre film britannico Bend It Like Beckham, che ha conquistato il pubblico internazionale con la sua storia dedicata al calcio femminile, si prepara a tornare sul grande schermo. Dopo oltre due decenni dalla sua prima uscita, è stato confermato lo sviluppo di un nuovo capitolo, grazie all’impegno della regista e sceneggiatrice Gurinder Chadha. lo sviluppo del progetto e coinvolgimenti principali. Gurinder Chadha, candidata al BAFTA, ha annunciato in esclusiva a Deadline di aver finalmente ideato una trama convincente per il sequel. La regista collabora con il tecnico della nazionale statunitense femminile e con suo marito e co-sceneggiatore, Paul Mayeda Berges, per creare la nuova narrazione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Keira knightley torna nel sequel del film sportivo iconico dopo 23 anni

In questa notizia si parla di: sequel - film - keira - knightley

