Katya Reyngold, un talento russo in ascesa: dopo il trionfo a Casablanca è adesso pronta a farsi notare anche fuori dal campo. Il suo profilo non è ancora tra i più seguiti del web – non ancora, per lo meno, ma siamo certi che sia solo questione di tempo – eppure è evidente come, passo dopo passo, stia crescendo da tutti i punti di vista. Merito delle sue imprese sportive, naturalmente, che hanno fatto sì che i riflettori si accendessero su di lei, ma non solo. (Instagram) – Ilveggente.it Di motivi per cui un cybernauta dovrebbe decidere di seguire Ekaterina Reyngold, che ama farsi chiamare Katya, per la verità, ce ne sono a bizzeffe. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Katia Reyngold, talento e fascino: la nuova promessa del tennis fa impazzire i fan