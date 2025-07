Kate Middleton il Principe William non erediterà la casa di Diana e neanche Harry

I rapporti tra William d’Inghilterra e il fratello Harry sarebbero freddi da anni, come svelato di recente dal minore dei due durante un’intervista in cui ha rivelato anche di non parlare piĂą nemmeno con il padre, dopo le discussioni nate tra di loro sulle questioni che riguardano la sua sicurezza. Ma, secondo le ultime indiscrezioni, si starebbe provando a costruire una riappacificazione tra il sovrano inglese e il Duca di Sussex e questo, ovviamente, potrebbe coinvolgere in prima persona anche l’erede al trono. C’è una cosa, però, che giĂ lega William e Harry d’Inghilterra. Entrambi non erediteranno la casa d’infanzia della madre Lady Diana Spencer, dove adesso si trova anche la sua tomba. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, il Principe William non erediterĂ la casa di Diana e neanche Harry

“Una valanga di email all’alba e personale terrorizzato”: ecco perché William non perdonerà mai Harry e Meghan - Quando il principe William venne a sapere che suo fratello e la moglie tenevano un comportamento inadeguato con il personale rimase "sbalordito" e "inorridito"

«Il principe William quando sarà re priverà Harry e Meghan Markle dei titoli reali» - L'erede al trono, già furibondo per gli attacchi dei «traditori» Sussex alla royal family, avrebbe preso la dura decisione da quando Meghan - in barba agli ordini della regina Elisabetta - ha iniziato a usare il titolo di «Sua Altezza Reale» per vendere marmellate

Harry tende la mano a Carlo III e William, ma poi li accusa duramente: la pace e la guerra nella Royal Family - Harry vuole riconciliarsi con Carlo III e William, ma accusa il padre di aver interferito sulla decisione dei giudici di togliergli la scorta.

Kate Middleton in vacanza in Grecia, è caos: sudditi arrabbiati - Malcontento nel Regno Unito per le ultime scelte della Principessa del Galles, che dopo la diagnosi di cancro ha deciso di dare priorità alla famiglia ... Scrive corrieredellosport.it

Kate Middleton, ultime notizie: lei e William surclassano Harry e ... - Da un lato abbiamo Kate Middleton e il Principe William, simboli di sobrietà e regalità moderna; dall’altro, Harry e Meghan Markle, ormai affermati come i ribelli della Corona, impegnati in un ... Come scrive dilei.it