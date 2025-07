Karius e Diletta Leotta come vivono il matrimonio a distanza | I soldi finiscono nelle casse di famiglia

Il portiere ha parlato senza filtri del rapporto a distanza con la popolare conduttrice: "Diletta non è solo bella ma anche cervello". E sul futuro dice: "Vorremmo un secondo figlio ma non sappiamo ancora quando". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Karius e Diletta Leotta, come vivono il matrimonio a distanza: I soldi finiscono nelle casse di famiglia; Loris Karius va a giocare in Germania, non vivrà più con Diletta Leotta; Loris Karius va in Germania allo Schalke. Diletta resta a Milano con la piccola Aria.

Karius vuole da Diletta Leotta un altro figlio, il portiere sotto choc quando ha conosciuto la famiglia della giornalista - Karius gioca in Germania e confessa di patire la lontananza dalla moglie Diletta Leotta e dalla figlia Aria ma ha tutto l'appoggio della famiglia, l'aneddoto divertente a Catania ... Da sport.virgilio.it

Diletta Leotta con la figlia Aria Rose da Loris Karius: "Felicità". Le foto - Diletta Leotta ha raggiunto il marito Loris Karius in Germania insieme alla figlia Aria Rose. gazzetta.it scrive