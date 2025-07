Juventus scoppia la polemica | l’agente di Weah attacca la dirigenza

In casa Juventus scoppia una polemica, legata alla dirigenza bianconera: è l’agente di Weah a far scattare la scintilla. Uno dei mercati che fatica a decollare in Italia è quello della Juventus: oltre ad aver riscattato Kalulu dal Milan e Conceicao dal Porto, i bianconeri hanno ingaggiato David per il reparto offensivo. La dirigenza bianconera, tuttavia, non si vuole fermare qui e vuole regalare al tecnico Tudor ulteriori colpi, per rinforzare la rosa e provare a disputare una stagione migliore rispetto all’ultima. La Juventus però non guarda solo alle entrate, ma anche alle cessioni, per far fronte all’affollamento della rosa. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Juventus, scoppia la polemica: l’agente di Weah attacca la dirigenza

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juventus, si fa sul serio: scout per l’attaccante. Il possibile colpo in Serie A, tutti i dettagli.

Francesco Calvo saluta la Juventus: sarĂ una nuova rivoluzione in dirigenza? Cosa sappiamo oggi - Un nuovo addio, stavolta diverso dal precedente, per gli uomini che compongono la Juventus e per la missione che gli sarĂ affidata altrove.

David Juventus, la dirigenza non molla il possibile colpo a parametro zero! Conferme sull’obiettivo per l’attacco. Novità - di Redazione JuventusNews24 David Juventus, la dirigenza non molla il colpo a zero: novità sul futuro dell’attaccante canadese.

